Назван срок начала поставок свинины из России в Китай

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил начала поставок российской свинины в КНР в ближайшие два месяца. Соответствующей информацией он поделился в беседе с телеканалом «Россия 24», передает РИА Новости.

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Власти Китая минувшей осенью приняли решение об отмене временных ограничений по африканской чуме свиней, которые были введены в отношении РФ в 2008 году.

На данное решение повлиял приезд в РФ представителей Главного таможенного управления КНР – они высоко оценили свиноводческие предприятия страны. Визит был совершен в рамках мероприятий по допуску российской свинины в Китай.

Сторонам удалось завершить процедуру согласования специального протокола. Речь идет о документе, в котором прописаны инспекционные, карантинные и ветеринарно-санитарные требования к свинине, экспортируемой из России в Китай. Также был согласован проект экспортного сертификата.