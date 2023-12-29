Инвестиции Тайваня в материковом Китае упали на 70% по сравнению с 2010 годом

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Бизнес Тайваня разместил в 2023 году на территории материкового Китая лишь чуть больше 10% своих зарубежных инвестиций - это на 70% меньше, чем было в 2010 году. Об этом сообщила японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на статистику острова.

По ее данным, с января по ноябрь 2023 года общий объем прямых зарубежных инвестиций Тайваня составил почти $26 млрд - на 87% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако капиталовложения на территории материкового Китая тогда же упали на 34% - до $2,9 млрд. Они составили лишь 12% от общего объема зарубежных инвестиций острова.

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В то же время в 2010 году, например, на инвестиции в материковом Китае пришлось 84% капиталовложений Тайваня за границей. В 2022 году бизнесмены острова направили туда 34% своих зарубежных инвестиций.

На этом фоне, отмечает газета, заметно нарастание тайваньских капиталовложений в США. С января по ноябрь нынешнего года они увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув $9,6 млрд. Инвестиции в Германии в этот же период выросли в 25 раз до $3,9 млрд, превысив сумму капиталовложений в материковом Китае.

Власти Тайваня поощряют сокращение инвестиций на материке

Газета объясняет это замедлением темпов роста и вялостью конъюнктуры в КНР, усилением экономических санкций в отношении Китая со стороны США, а также обострением отношений между Пекином и Тайбэем. Nikkei напоминает, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия призывает к ликвидации экономической зависимости от материкового Китая, предоставляет льготы тем тайваньским компаниям, которые выводят оттуда свои капиталы.