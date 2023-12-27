Данкверт: Россия не зависит от сельхозпродукции из недружественных стран

Россия не испытывает потребности в сельхозпродукции и продуктах питания из недружественных стран. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает РИА Новости. Глава ведомства напомнил, что в 2014 году Россия ввела ограничения на поставки продукции сельхозназначения и многих продуктов питания в ответ на западные санкции, последовавшие после вхождения Крыма в состав РФ. По словам Данкверта, до половины импорта продукции дружественных стран идет через Белоруссию, оставшаяся часть — через Бразилию и другие страны. Российская сельхозпродукция традиционно востребована в странах ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии. Глава Россельхознадзора отметил, что в Россию в большом объеме импортируются продукты, не производимые на территории нашей страны: речь идет о цитрусовых, бананах и тому подобном. Другие фрукты, по его словам, ввозятся соразмерно: когда в России увеличилось собственное производство яблок, их ввоз из других стран сократился. 27 декабря Россельхознадзор анонсировал поставки отечественной свинины в Китай. 26 декабря стало известно, что Россия обновила исторический рекорд по экспортным поставкам зерновых.