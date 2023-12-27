Учителя в Год педагога и наставника получили поддержку в размере свыше 53 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Учителя в Год педагога и наставника получили поддержку в размере более 53 млрд рублей. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Госсовета.

"Хочу отметить глав субъектов РФ, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 млрд рублей", - сказал он.

Суверенитет России укрепляется во всех его составляющих, отметил Кравцов. "Одной из наших главных задач в текущем году было завершение нормативной работы по оформлению суверенной системы образования, по ее защите от любого внешнего вмешательства. Все соответствующие ключевые изменения в федеральное законодательство внесены", - добавил он.