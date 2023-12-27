Силуанов заявил о превышении плана по доходам и расходам бюджета в 2023 году

"По доходам и по расходам у нас выше показатели, чем мы планировали. За счет чего? Выросли доходы, выросли расходы. Доходы, в первую очередь ненефтегазовые, - на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане - как было 8,9 (трлн рублей), ну может быть будет около девяти. 8,93 у нас было в плане, а будет, может быть, около 9 [трлн рублей]", - сказал он.