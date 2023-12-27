Минфин назвал условие расходования ФНБ в 2024 году

Минфин допустил расходование ФНБ в 2024 году
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Силуанова, это может произойти при падении цен на нефть. При этом министр подчеркнул, что Минфин не готов полностью обнулить ФНБ. Силуанов уточнил, что пополнение ФНБ возможно, если цена нефти марки Urals превышает 60 долларов за баррель. Цену на нефть в 70 долларов за баррель он назвал «оптимистической».
«Если не будет пополнения, если не будет 70 и будет 60, значит, не будет никакого пополнения, значит, у нас ФНБ не пополняется», — заявил он.
Силуанов также добавил, что в 2024 году из ФНБ могут забрать 1,3 триллиона рублей для пополнения бюджета.
«Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ. <...> Мы говорили, что общая ликвидная часть там 4,7 триллиона (составит на конец 2023 года — прим. ред.), часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет, что называется, ситуация негативная, по ценам на энергоресурсы, будем использовать ФНБ», — добавил он.
Ранее Силуанов заявил, что федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтяных доходов.