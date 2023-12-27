Минфин назвал условие расходования ФНБ в 2024 году

«Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ. <...> Мы говорили, что общая ликвидная часть там 4,7 триллиона (составит на конец 2023 года — прим. ред.), часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет, что называется, ситуация негативная, по ценам на энергоресурсы, будем использовать ФНБ», — добавил он.