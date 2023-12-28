"Агроэкспорт" ожидает российский экспорт мяса в 2023 году выше 750 тыс. тонн

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский экспорт мяса по итогам 2023 года может превысить 750 тыс. тонн, значительный рост отмечается в поставках баранины и свинины. Об этом сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении Федерального центра "Агроэкспорт".

"По предварительным прогнозам, экспорт может превысить 750 тыс. тонн, а стоимостной объем составит почти $2 млрд. Самый большой рост отмечается в поставках баранины (почти в девять раз) и свинины (почти на 70%)", - рассказал он.

По предварительным данным "Агроэкспорта", за январь - ноябрь 2023 года отечественные компании поставили на внешние рынки почти 237 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рейтинг стран - импортеров российской свинины возглавляют Вьетнам, Беларусь и Монголия.