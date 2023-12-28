В России хотят упростить выдачу виз для иностранных инвесторов

«Деловая Россия» направила письмо в Минэкономразвития с предложением запустить многократную деловую визу сроком на три года, которая будет выдаваться только по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений (помимо самой «Деловой России, это ТПП, РСПП и «Опора России»), пишет газета «Известия».

Сейчас получить визу можно сроком максимум на один год, но фактически в стране можно находиться не более 90 дней в каждом из полугодий. По поручению президента Владимира Путина Минэк вместе с «Деловой Россией» уже рассматривают вопрос о внесении поправок в законодательство, согласно которым может вводиться новый тип виз: их можно будет получить в случае, если бизнесмен реализует в России инвестпроект на сумму больше 100 млн рублей.

Видео дня

По словам председателя санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрия Панова, в этом году инвесторы из «дружественных» стран стали проявлять больший интерес к участию в значимых проектах регионов России. Он отмечает, что нынешних визовых норм в один год мало, так как необходимо длительное время от фазы инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию. Необходимость ходатайства от бизнес-объединений Дмитрий Панов объясняет тем, что у тех есть информация об иностранных партнерах, которые готовы заключить инвестиционные соглашения. Такая норма, по его словам, позволит эффективно информировать бизнесменов о новых правилах деловых виз, а также позволит снизить нагрузку на федеральные ведомства, которые занимаются первичной оценкой иностранных предпринимателей.

В Минэкономразвития заявили, что совместно с заинтересованными ведомствами и «Деловой Россией» уже ведется работа по внедрению многократных бизнес-виз для иностранных инвесторов, а предложение о ходатайстве еще прорабатывается.