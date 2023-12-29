Кабмин утвердил положение о контроле за деятельностью коллекторов

Работа организаций по взысканию долгов будет взята под контроль правительства
Деятельность организаций по взысканию долгов начнет контролироваться Правительством РФ. Соответствующее положение уже удалось утвердить, говорится на сайте кабмина.
Причем, как отмечается, власти сфокусируются на работе как профессиональных коллекторов, так и банков и МФО в данной сфере. Также ожидается присвоение им категорий риска. Они будут зависеть от самих нарушений, уточняется в сообщении. В общей сложности насчитывается четыре типа риска: высокий, значительный, средний и низкий.
Кабмин анонсировал проведение в отношении таких организаций проверок и профилактических мероприятий. В частности, как сообщается, речь идет об информировании, объявлении предостережения, консультировании и профилактических визитах.
В России ранее ужесточили контроль за работой кредитных и микрофинансовых организаций, которая связана с возвратом просроченного долга. Соответствующий закон был подписан президентом РФ.
Ранее сообщалось, что, по данным НАПКА и ВТБ, в текущем месяце средняя сумма платежа должника в России с просроченной задолженностью более 90 дней составит 4635 рублей, что является рекордом с 2021 года.