Власти США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов. Financial Times пишет, что США стремятся согласовать план по конфискации к концу февраля 2024-го, второй годовщине украинского кризиса, но против этой идеи выступают Германия, Франция и Италия.

По словам информированных источников FT, тема конфискации уже обсуждалась как министрами финансов «Большой семерки», так и их заместителями. Теперь три рабочие группы рассмотрят правовые вопросы, связанные с конфискацией, способы применения такой политики и снижения рисков, а также варианты передачи конфискованных денег Украине.

По данным Financial Times, Германия, Франция, Италия и другие страны ЕС заявили о «некоторых оговорках» и необходимости тщательно оценить законность конфискации активов. Несколько европейских министров также подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы.

По информации газеты, в западных столицах изучаются различные варианты: от прямой конфискации активов российского Центробанка до конфискации доходов, которые они приносят, или использования активов в качестве залога для кредитов.

«Европа, где находится большая часть активов, настроена гораздо более осторожно [чем США - прим.ред.], опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России», — подчеркивает издание.

Идею конфискации замороженных активов РФ снова начали активно обсуждать в последние недели, так как в США и ЕС не удалось согласовать новое финансирование Украины.

СМИ писали со ссылкой на данные Еврокомиссии, что в 2022 году около 260 миллиардов евро российских госактивов было заморожено в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около 210 миллиардов евро — хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах.