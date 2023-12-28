Сенатор назвал причину разногласий США и ЕС из-за российских активов

«В Евросоюзе понимают, что изъятие российских активов не принесет им той пользы, о которой говорят американцы. Им за это ничего не будет, но на самом деле будет. Как минимум будет тотальное неверие в Америку как к стране, в которой можно хранить свои активы. Многие, в том числе в Европе, просто будут выводить свои активы, а это однозначно скажется на экономике США. Будут хранить активы у себя», — пояснил он.