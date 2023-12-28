Росстат: куры в России стали нести меньше яиц
Данные Росстата об экономической ситуации в стране за последние 11 месяцев свидетельствуют о сокращении яйценосности кур-несушек в России. Показатель уменьшился с 288 до 286 яиц, следует из доклада ведомства.
В прошлом месяце 2023 года объем произведенных яиц составил 3,6 миллиарда единиц. К аналогичному периоду 2022-го уровень на 0,3 процента меньше, к октябрю – на 6,1 процента.
Именно ноябрьское уменьшение производства стало драйвером общего сокращения выпуска, уточнил Росстат. Отмечается, что с января по октябрь показатель демонстрировал рост на 1,3 процента. Также ведомство зафиксировало рост цен на яйца – он составил 59 процентов, а в ноябре – 15 процентов. Динамика вызвана ростом спроса на дешевые источники белка.
Ранее зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что стоимость яиц в России, вероятно, снизится после Нового года. По его словам, подобная динамика ожидается, в частности, благодаря открытию импорта. Леонов отметил, что стабилизация цен прогнозируется на фоне договоренностей с торговыми сетями.
Также ранее стало известно, что территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Воронежской, Ивановской, Донецкой областях и в Кузбассе. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой в ведомстве, антимонопольщики обнаружили признаки картельного сговора.