Росстат: куры в России стали нести меньше яиц

Данные Росстата об экономической ситуации в стране за последние 11 месяцев свидетельствуют о сокращении яйценосности кур-несушек в России. Показатель уменьшился с 288 до 286 яиц, следует из доклада ведомства.

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В прошлом месяце 2023 года объем произведенных яиц составил 3,6 миллиарда единиц. К аналогичному периоду 2022-го уровень на 0,3 процента меньше, к октябрю – на 6,1 процента.

Именно ноябрьское уменьшение производства стало драйвером общего сокращения выпуска, уточнил Росстат. Отмечается, что с января по октябрь показатель демонстрировал рост на 1,3 процента. Также ведомство зафиксировало рост цен на яйца – он составил 59 процентов, а в ноябре – 15 процентов. Динамика вызвана ростом спроса на дешевые источники белка.

Ранее зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что стоимость яиц в России, вероятно, снизится после Нового года. По его словам, подобная динамика ожидается, в частности, благодаря открытию импорта. Леонов отметил, что стабилизация цен прогнозируется на фоне договоренностей с торговыми сетями.