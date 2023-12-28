Назван размер госдолга Украины

Размер государственного долга Украины по состоянию на конец ноября 2023 года достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева.