ЦБ назвал объем международных резервов России

Международные резервы России с 15 по 22 декабря выросли на 0,9%, до 593,4 млрд долларов
Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на 0,9% и составили 593,4 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.
По сообщению регулятора, объем международных резервов по состоянию на конец дня 22 декабря составил 593,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,5 млрд долларов, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала основными проблемами после введения антироссийских санкций международные платежи и блокировку активов частных лиц.