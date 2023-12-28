В ФАС прокомментировали соблюдение ограничений на наценки в торговых сетях РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в комитет Госдумы информацию, в которой говорится о соблюдении торговыми сетями России ограничения на наценки на продукты. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Согласно информации ФАС, торговые сети «Пятёрочка», «Магнит», «Перектёсток», «Виктория», «Дикси» и другие крупные магазины соблюдают обязательства по ограничению наценок до 10%. Кроме того, в ФАС также указали на результаты анализа ценовой ситуации на рынке куриных яиц — в отношении ряда производителей возбудили дела по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.

Таким образом в ФАС ответили на письмо главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, которая ранее сообщила о многочисленных обращениях граждан России, недовольных резким ростом цен на продукты.