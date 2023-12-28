В Польше рассказали о последствиях прекращения поставок российского СПГ

Цена на топливо на польских АЗС может вырасти на 30% на фоне санкций, введенных Евросоюзом на российский газ, пишет обозреватель Александра Хельбин в статье для портала WNP.

По ее данным, топливный рынок республики сильно зависит от российского СПГ, поэтому его ждет турбулентность, включая дефицит энергоресурса и взлет цены на него.

Эксперты полагают, что в течение 2024 года ситуация будет относительно нормальной, заметила Хельбин. Это обусловлено тем, что все еще будут действовать контракты с российскими поставщиками. В дальнейшем положение дел на топливном рынке может ухудшиться.

В частности, уточнила автор статьи, на фоне перехода крупных промышленных предприятий с природного газа на сжиженный, возможен дефицит энергоресурса.