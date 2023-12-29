$90.30-1.40100.55-0.79
Почта

Телеканалы объявили цены на политическую рекламу к выборам

&laquo;Первый канал&amp;raquo;, ВГТРК и &laquo;ТВ Центр&raquo; опубликовали прайсы на размещение агитационных роликов в ходе предстоящей кампании по выборам президента России. Агитация обойдётся кандидатам от 100 тыс. до 1 млн руб. за 20 секунд эфирного времени, пишет РБК.

Телеканалы объявили цены на политическую рекламу к выборам
© Sostav.ru

Так, на &laquo;Первом канале&raquo; самый дешевый временной слот по выходным с 5:00 до 8:00 будет стоить 109,6 тыс. руб. за 20 секунд эфира. В будни аналогичный слот обойдётся в 273&ndash;274,9 тыс. руб. Самое дорогое время на &laquo;Первом канале&raquo; &mdash; с 20:00 до 23:00 по будням: 1,14 млн руб. за 20 секунд. В выходные то же время стоит 1,07 млн руб.

Видео дня

На &laquo;Россия 1&raquo; расценки значительно дешевле: с 5:00 до 8:00 по выходным &mdash; 86,5&ndash;86,6 тыс. руб., по будням &mdash; от 185,2 тыс. до 186,6 тыс. руб. С 20:00 до 23:00 по будням 861,8 тыс. руб. и 1,05 млн руб. по выходным.

При этом &laquo;Первый канал&raquo; и ВГТРК не принимают к размещению агитационные материалы хронометражем менее пяти секунд.

Расценки на рекламу в эфире &laquo;Россия 24&raquo; более стандартизированы: в феврале 20 секунд будут стоить 64 тыс. руб., в марте &mdash; 59,1 тыс. руб. Стоимость одной минуты эфирного времени на телеканале &laquo;ТВ Центр&raquo;, предоставляемого для предвыборной агитации, варьируется от 170 тыс. до 400 тыс. руб.

В эфире &laquo;Радио Россия&raquo; размещение предвыборной агитации обойдется в 104,9 тыс. руб. за 30 секунд, на радио &laquo;Маяк&raquo; &mdash; 91,5 тыс. руб., на &laquo;Вести ФМ&raquo; &mdash; 125 тыс. руб. Размещение рекламных баннеров на &laquo;Фонтанке&raquo; обойдется в 288 тыс. руб., новость будет стоить 187,2 тыс. руб., мультимедийная статья &mdash; 327,6 тыс. руб., лонгрид &mdash; 546 тыс. руб.

Напомним, выборы назначены на 15&ndash;17 марта 2024 года. Этап агитации в СМИ пройдет с 17 февраля по 15 марта. Предвыборная агитация на телеканалах может проходить в форме публичных дебатов, дискуссий, круглых столов, пресс-конференций, интервью, выступлений. Расходы осуществляются только за счёт средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов - лица, распространяющие информацию в соцсетях, могут быть признаны нарушителями.

Экономика
Первый канал