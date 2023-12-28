Офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер рассказал, какой регион, по его мнению, вскоре выйдет из состава Украины.

По его мнению, речь идёт о Закарпатской области, где велико недовольство венгерского населения национальной политикой Киева, передаёт РИА Новости.

«Это конец Украины, – подчеркнул он. – Венгры в Закарпатье уже говорят: «Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить». Как только всё начнёт разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки».

Риттер при этом убеждён, что Украина перестанет существовать как большое национальное государство с экономическим и политическим потенциалом.

«От неё останется только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза», – резюмировал бывший разведчик.