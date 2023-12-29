На Украине собрали 79,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур

По данным Украинской зерновой ассоциации, производство зерновых и масличных в 2022 году составило 73,8 млн тонн. При этом производство зерновых сократилось на 37% по сравнению с рекордными показателями 2021 года и составило около 53,9 млн тонн, а производство масличных культур упало на 24% - до 17,5 млн тонн. В 2021 году Украина собрала 84 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и 22,6 млн тонн масличных. По данным ассоциации, экспорт зерновых в 2022 году уменьшился на 24% - до 38,4 млн тонн, а растительных масел снизился на 17% - до 4,6 млн тонн.