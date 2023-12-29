WP: США не смогут передать Киеву активы России без согласия стран Европы
Вашингтонская администрация не сможет реализовать план по изъятию и использованию в интересах Киева замороженных на Западе активов РФ без согласия европейских стран, некоторые из них сейчас сомневаются в целесообразности такого шага. Об этом говорится в комментарии обозревателя газеты The Washington Post Джоша Рогина, опубликованном в четверг.
"Администрация [президента США Джо] Байдена, наконец, стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины", - отмечается в материале.
"За кулисами Белый дом ведет длительные внутриполитические дискуссии, проводит широкую дипломатическую работу и одновременно ведет консультации с Капитолийским холмом, приближаясь постепенно к тому, чтобы публично поддержать эту идею. Есть обоснованные опасения в Министерстве финансов США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах", - добавил Рогин.
Обозреватель привел данные со ссылкой на должностных лиц, согласно которым "лишь примерно 2% этих средств хранятся в Соединенных Штатах".
"Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. И есть сопротивление со стороны Европы, особенно в Берлине, относительно того, является ли обоснованным такой шаг, согласно международному праву, и подорвет ли он доверие к евро. Администрация Байдена сосредоточила свои дипломатические усилия на Группе семи и призывала эти страны определиться с дальнейшими действиями к концу февраля", - сообщил Рогин.
"Сотрудники администрации [США] заявили мне, что без европейской поддержки план не сработает. Это правда", - добавил обозреватель.
По его версии, одобрение в США закона, предусматривающего передачу властями США Украине части активов РФ, продемонстрировало бы, что американские власти "совершенно серьезны" в этом вопросе, и, "возможно, побудило бы подчиниться остающихся в стороне союзников".
12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.