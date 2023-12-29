Эксперты дали прогноз по курсу рубля на 2024 год

Курс рубля не должен измениться значительным образом в 2024 году к текущим уровням. Так оценивают ожидаемую ситуацию на валютным рынке эксперты, передает агентство «Прайм».

Речь идет о базовом сценарии на следующий год. По данным аналитиков, среднегодовой курс доллара достигнет 87-95 рублей. При этом некоторые специалисты не исключили того, что отметка будет трехзначной.

Эксперты отмечают, что рынок нефти больше всего влияет на курс национальной валюты РФ. В банке «Зенит» подчеркивают, что жесткая денежно-кредитная политика центробанков сдержит повышение цен на нефть в следующем году. Там заявили, что стоимость топлива вряд ли выйдет на максимумы текущего года. Кроме того, в банке назвали баланс притока и оттока валюты с внутреннего рынка важным фундаментальным фактором для рубля.

Курсу рубля угрожает лишь усиление контроля за соблюдением нефтяного «потолка цен» и снижение этого «потолка», полагают в компании «БКС Форекс». Там опасаются того, что ситуация спровоцирует увеличение дисконта на российскую нефть.

В «Зените» сочли диапазон в 87-101 рубль наиболее вероятным в следующем году. Там также отметили, что юань достигнет уровня в 12-14 рублей. В компании «Цифра брокер» дали следующий среднегодовой прогноз: 101,75 рубля к доллару, 105,25 рубля к евро, 14,39 рубля к юаню.