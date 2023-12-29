На Западе назвали худший для доллара США год

«Рынки настроены на сценарий «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, не усиливая инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», — пояснила стратег по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB в Стокгольме Аманда Сундстрем.