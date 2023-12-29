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На Западе назвали худший для доллара США год

2023 год станет худшим для американского доллара с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, биржевые рынки ожидают смягчения политики Федерального резервного фонда (ФРС) и снижения курса доллара. При этом американский биржевой рынок ожидает курс на снижение процентной ставки ФРС, что может отразиться на привлекательности доллара США.

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«Рынки настроены на сценарий «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, не усиливая инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», — пояснила стратег по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB в Стокгольме Аманда Сундстрем.

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