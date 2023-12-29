ФТС России сообщила о падении на 10% объемов незаконного вывоза валюты за рубеж

В 2023 году Федеральная таможенная служба России зафиксировала снижение объемов наличности, которую граждане пытались незаконно перевезти через государственную границу. Об этом говорится в сообщении службы, которое поступило в редакцию "Газеты.Ru". Так, общий объем денег, которые россияне хотели сокрыть от таможенного контроля, составил 1,88 млрд рублей в рублевом эквиваленте, что на 10,5% ниже показателей 2022 года. Всего было зафиксировано более 11,3 тыс. попыток незаконного перемещения наличных за рубеж. В основном контрабандой пытались провезти за границу доллары и евро. Чаще всего наличные вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль. Ввозили в Россию - из Турции, ОАЭ и Азербайджана. "По фактам незаконного вывоза наличности на общую сумму 1,36 млрд рублей было возбуждено 48 уголовных дел и 9 678 дел об административных правонарушениях, в том числе 6 801 дело об административном правонарушении, связанное с вывозом иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 тыс. (установлен Центробанком РФ. - ред.)", - следует из сообщения. По фактам незаконного ввоза валюты на общую сумму 521,7 млн рублей было возбуждено 33 уголовных дела и 1 604 дела об административном правонарушении. Показатели снизились на 43,1% и 24,4% соответственно. В ФТС объяснили это сокращением потока иностранных туристов, посетивших Россию в этом году.