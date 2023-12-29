В РФ разрешат беспошлинный импорт куриных яиц

Правительство России приняло решение о беспошлинном импорте куриных яиц. Мера стартует с 1 января 2024 года и продлится до конца июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление.

По данным агентства, документ был принят 28 декабря. Он дает Минсельхозу РФ право выдавать необходимые бумаги, которые подтвердят целевое назначение ввозимой продукции.

Постановление направлено на выполнение решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, а также защитным мерам во внешней торговле от 27 ноября 2023 года. Документ распространяется на куриные яйца под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0407 21 000 0, которые предназначены для использования в производстве пищевой продукции или для реализации в розничной торговле. Базовая ставка на их ввоз составляет 15%.