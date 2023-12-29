Данные торгов показали, что нефть готовится завершить год в минусе
Мировые цены на нефть снижались в пятницу вечером, впервые с 2020 году они могут показать падение, следует из данных торгов.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,3%, составив 76,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,33%, до 71,53 доллара, передает РИА «Новости».
С начала 2023 года Brent подешевел на 10,5%, WTI - на 11,1%. Обе марки подешевели на 21,5% и 20,5% соответственно впервые с 2020 года.