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МИД России сообщило условия для продолжения транзита газа через Украину

Стало известно, что при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года РФ учтет ряд условий. Напомним, страны заключили пятилетний контракт в 2019-м.

В МИД РФ назвали условия для продолжения транзита газа через Украину
© ТАСС

«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», - цитирует РИА Новости директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.

Он отметил, что из Киева поступали заявления «о незаинтересованности в продлении транзитного контракта». А заодно добавил, что российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства вне зависимости от политической конъюнктуры.

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МИД России
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