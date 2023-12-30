В МИД РФ назвали условия для продолжения транзита газа через Украину

МИД России сообщило условия для продолжения транзита газа через Украину
Стало известно, что при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года РФ учтет ряд условий. Напомним, страны заключили пятилетний контракт в 2019-м.
«При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита», - цитирует РИА Новости директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского.
Он отметил, что из Киева поступали заявления «о незаинтересованности в продлении транзитного контракта». А заодно добавил, что российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства вне зависимости от политической конъюнктуры.