Дружественная России страна обнулит ставки пошлин на вывоз нефти с 2024 года

С 1 января 2024 года в Белоруссии будут действовать нулевые ставки вывозных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета министров республики.

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Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России. Минск делает это с учетом беспошлинного импорта нефти из Москвы. Согласно договоренностям в рамках Евразийского экономического союза, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты оставались в белорусском бюджете.

В 2018 году Россия решила провести налоговый маневр, предусматривающий поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля 2024 году при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. При этом цена сырья возрастает. Россия компенсировала нефтеперерабатывающим заводам убытки от такого решения, а белорусские НПЗ таких возмещений не получали. Поэтому для Минска реэкспорт нефтепродуктов становился невыгодным.