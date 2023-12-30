На Украине запретили экспорт соли, газа и угля

На Украине утвердили товары, подлежащие лицензированию и квотам при экспорте в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства республики.

На 2024 год установлены нулевые квоты на экспорт соли, природного газа, угля, серебра, золота, а также топливной древесины.

Одновременно установлены квота в 900 тысяч тонн в отношении коксующегося угля (марки «К») и квота в 540 тысяч тонн на мазут.

Полтора года назад на Украине установили нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося. Позже было решено запретить вывоз и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить отопительный сезон.