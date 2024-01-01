2023 год стал худшим для доллара

Прошедший год стал худшим для американского доллара. Впрочем, в новом 2024-м эксперты ждут продолжения его ослабления. Почему доллар растерял свои позиции к концу года, какое будущее его ждет, и кому везет больше, чем американской валюте?

Bloomberg назвал 2023 год худшим для доллара США с начала пандемии коронавируса. Индекс американской валюты сократился почти на 3% – и это самое резкое снижение с 2020 года.

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«Рынки настроены по сценарию «Златовласки», когда ФРС снизит ставки настолько, чтобы стимулировать экономику, но не усиливать инфляционное давление. Это определяет динамику доллара», – приводит агентство слова эксперта по операциям с фиксированным доходом и иностранной валюте SEB AB Аманды Сундстрем.

На самом деле, год назад эксперты тоже были уверены, что ФРС прекратит повышать ставки, и начнет их снижать. По их мнению, это должно было произойти в конце 2023 года. Однако этот уверенный прогноз не оправдался. Теперь все уверены в развороте политики ФРС в 2024 году. Именно это и стало основной причиной падения доллара к мировым валютам в конце года.

В середине декабря регулятор сохранил положение без изменений, однако дал сигнал о ее снижении. Инфляция и темпы роста американской экономики начали замедляться. В конце года был пересмотрен в сторону понижения темп роста американской экономики за третий квартал 2023 года. Оценка динамики ВВП снизилась с 5,2% до 4,9%.

«Это все еще сильный рост. Экономика США справляется с кризисом лучше Европы. Однако в условиях замедления темпов рынок рассчитывает на скорое снижение ставок, и пересмотр оценок ВВП учитывает эти ожидания», – отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Таким сигналом для рынка стало снижение дефлятора потребительских расходов (PCE), который уменьшился в основном из-за падения цен на бензин и замедления роста цен на услуги, отмечают аналитики.

«Если процентная ставка ФРС с марта следующего года начнет снижаться, это повлияет на привлекательность доллара. Мягкая риторика ФРС по итогам декабрьского заседания показала, что члены FOMC настроены на многократное снижение уровня кредитных ставок в США в 2024 году. Напротив, Европейский центральный банк и Банк Англии заявили об отсутствии намерения снижать ставки в ближайшее время. Эти разнополярные перспективы в монетарной политике и оказали сильное давление на доллар в конце года», – считает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

«Сейчас участники рынка ожидают, что ФРС снизит ставку в марте 2024 года с вероятностью около 90%. Поэтому доллар в конце декабря торгуется на значительном минимуме по отношению к другим валютам», – полагает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

На фоне ослабления доллара укрепились все мировые валюты. В частности, благодаря «медвежьему» тренду доллара китайский юань в 2024-м укрепится впервые за три года, предсказывают эксперты Bloomberg.

«Ожидаемый цикл снижения ставок крупных центральных банков в следующем году поможет сузить разницу в процентных ставках между США и Китаем и ослабить давление на отток капитала. Однако иностранные инвесторы, скорее всего, сохраняют осторожность в отношении китайских инвестиций из-за продолжающихся потрясений в сфере недвижимости, слабого восстановления экономики и нестабильности между Китаем и США», – написал Кен Ченг, главный валютный стратег по Азии в Mizuho Bank, в прогнозе на 2024 год. В «БКС Мировых Инвестиций» видят предпосылки для повышения курса юаня до 7,10-7,12 к доллару.

Отыгрывает падение и японская иена. «В ближайшие две недели у нас есть потенциал для еще небольшого роста до уровня 140, но мы отмечаем тенденцию на ослабление доллара», – говорят аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Что касается России, то ослабление доллара к мировым валютам на 3% вряд ли сможет изменить динамику курса рубля, где доллар вырос в прошлом году более чем на 20%.

К концу года рублю удалось слегка окрепнуть и закончить 2023-й на отметке чуть ниже 90 рублей за доллар. Однако это объясняется, во-первых, налоговыми выплатами в конце месяца, а, во-вторых, новостями о планах Банка России многократно увеличить объемы продаж валюты в первом полугодии 2024 года. Эта новость имела сильный психологический эффект на рубль, считает Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».