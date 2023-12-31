Еще одна страна присоединится к дедолларизации

Иран будет вести работу по дедолларизации торгово-экономических и финансовых операций в рамках БРИКС. Об этом заявил в интервью РИА НовостиРИА Новости замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни.

"Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", — отметил Кяни.

С 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет. Государства объединения уже несколько лет ведут работу по снижению доли доллара в торговле и переходу на национальные валюты и евро. По мнению экспертов, отказ от доллара позволит развивавшимся странам снизить зависимость от политики ФРС США и укрепить свои финансовые системы. Кроме того, переход торговли БРИКС на другие валюты ослабит позиции доллара как мировой резервной валюты.