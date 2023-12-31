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В Тегеране заявили о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС

Иран, как и другие государства БРИКС, начал работу над дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, рассказал замглавы МИД республики Али Багери Кяни.

В Тегеране заявили о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС
© РИА Новости

По словам дипломата, Тегеран запланировал большое количество миссий и совместных акций с другими участниками БРИКС.

«Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества», — отметил Кяни.

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Замглавы МИД уточнил, что специалисты уже начали работу в этом направлении. Он выразил надежду, что этой сфере будет уделяться повышенное внимание, а также, что задача будет выполнена как можно скорее.

Напомним, что в настоящее время в БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В понедельник, 1 января 2024 года, должно пройти официальное расширение блока — в него вступят ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.

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