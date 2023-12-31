На Украине рассказали о полученной за год помощи от Запада

Киев в 2023 году получил от западных партнеров 42,5 миллиарда долларов, но только четверть от этой суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).