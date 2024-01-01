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Бразилия присоединилась к ОПЕК+

Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

Бразилия присоединилась к ОПЕК+
© Reuters

Уточняется, что при этом власти страны пока не собираются поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти.

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что страна стремится участвовать в ОПЕК+ только в качестве наблюдателя и никогда не присоединится к альянсу в качестве полноправного члена. О вступлении Бразилии стало известно в ноябре 2023 года.

Сейчас в альянс входят 23 страны, включая крупнейших производителей — Россию и Саудовскую Аравию. Основной целью работы ОПЕК+ является защита интересов стран-участниц. Бюджеты этих стран в большей степени формируются за счет добычи нефти, ее экспорта, поэтому главным вопросом для организации стал контроль цен на мировом нефтяном рынке.

Экономика
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Цена на нефть