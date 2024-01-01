Сделан прогноз по ценам на газ в Европе

Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», оценил перспективу биржевых цен на газ в Европе в 2024 году. По его словам, которые приводит РИА Новости,

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среднегодовая стоимость газовых котировок вырастет на 15,5%, до среднегодовых 560 долларов за тысячу кубометров, но из-за погодных условий может как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов.

«Прогноз БКС по цене природного газа в Европе 565 долларов, 545 долларов, 545 долларов, 580 долларов за тысячу кубометров в первом, втором, третьем и четвертом квартале соответственно при средней цене в 2023 году вблизи 485 долларов за тысячу кубометров», - сказал эксперт.

Миронюк озвучил обновленные оценки.

«Мы повышаем прогнозы цен на газ в Европе: на 15 долларов, до 560 долларов за тысячу кубометров для 2024 года, и на 50 долларов, до 350 долларов за тысячу кубометров для 2025 года».

Погодные условия непосредственно отражаются на стоимости газа. Эксперт отметил, что зимние холода могут быстро сократить запасы газа в регионе, учитывая ограниченное предложение из РФ. Баланс спроса и предложения неустойчив, что значит, что в зависимости от погоды цены могут колебаться в промежутке от 350 до 900 долларов за тысячу кубометров.