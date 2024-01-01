В России с 1 января обнуляется пошлина на экспорт нефти

Налоговый маневр в нефтяной отрасли 1 января 2024 года завершается обнулением экспортной пошлины.

С 2019 года экспортная пошлина ежегодно снижалась на 1/6 часть, параллельно с этим увеличивался налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Кроме того, с 1 января нулевая пошлина будет применяться на светлые и темные нефтепродукты и масла, экспорт товарного бензина и кокс. Пошлина на сжиженный газ снижается с 4,7 до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ - с 4,2 до 1,4 доллара.