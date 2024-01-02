Расходы бюджета Украины в декабре назвали рекордными

Расходы украинского бюджета составили 398 миллиардов гривен (примерно 10,5 миллиардов долларов) в декабре. О рекорде сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в Telegram.

«Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины», — говорится в публикации.

При этом, как напомнил нардеп, Украина смогла привлечь 350 миллиардов гривен (около 9,1 миллиарда долларов).

В декабре 2023 года в результате девальвации на валютном межбанковском рынке курс украинской гривны обвалился и побил антирекорд. Как сообщалось, в ходе торгов на площадке Bloomberg курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что девальвацию гривны стимулирует правительство республики, которое стремится справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения зарубежной помощи.