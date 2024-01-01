Эксперт сделал прогноз курса доллара в первом квартале 2024 года
В первом квартале 2024 года можно прогнозировать некоторое снижение курса доллара.
«На наш взгляд, условия, сложившиеся к концу 2023 года и действие которых на валютный рынок сохранится в первом квартале следующего, будут способствовать умеренному укреплению рубля. Так, поддержку ему будут оказывать жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка, продажа валюты экспортерами, сезонно сниженная потребительская активность, что скажется на спросе на импортные товары и, соответственно, на валюту со стороны экспортеров. Это вкупе может создать определенное давление на курсы основных мировых валют по отношению к рублю», - сообщил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
По мнению эксперта, курс доллара не опустится ниже отметки 85 рублей.
«В результате действия данных фактором мы ожидаем закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 85 – 90 рублей, а при благоприятных обстоятельствах, в виде существенного улучшения ситуации в ценах на нефть, тестирование нижней границе данного диапазона. Отметим, что для более существенного укрепления рубля, которое приведет к уходу доллара ниже 85 рублей, пока нет предпосылок», - сделал прогноз эксперт.
Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике
Напомним, курс доллара закончил год на Мосбирже на уровне 90,36 рублей, курс евро — 99,62 рублей. Центробанк установил официальный курс доллара перед каникулами на уровне 89,6883 рубля, курс евро — 99,1919 руб. Курс юаня составил 12,5762 рубля.