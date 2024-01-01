Эксперт сделал прогноз курса доллара в первом квартале 2024 года

«На наш взгляд, условия, сложившиеся к концу 2023 года и действие которых на валютный рынок сохранится в первом квартале следующего, будут способствовать умеренному укреплению рубля. Так, поддержку ему будут оказывать жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка, продажа валюты экспортерами, сезонно сниженная потребительская активность, что скажется на спросе на импортные товары и, соответственно, на валюту со стороны экспортеров. Это вкупе может создать определенное давление на курсы основных мировых валют по отношению к рублю», - сообщил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.