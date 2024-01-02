Аналитик назвал условия для подорожания биткоина до 60 тысяч долларов

Биткоин продолжает развивать сформированную в 2023 году тенденцию, связанную с подорожанием, на фоне ряда фундаментальных предпосылок. Последние при определенных условиях могут привести к его дальнейшему росту на уровне 55-60 тысяч долларов. Об этом рассказал в беседе с "Российской газетой" аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

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Ранее сообщалось, что стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 45 тыс. долларов впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Першиков отметил, что в настоящее время основными факторами, оказывающими поддержку самой популярной криптовалюте в мире, являются ожидания смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в США, следствием чего будет являться рост ликвидности и спрос на рисковые активы, а также ожидания одобрения заявок на спотовые биткоин-ETF со стороны SEC и халвинг в сети, который состоится в апреле этого года.

По мнению аналитика, все эти вышеперечисленные факторы в 2024 году могут привести биткоин к дальнейшему росту, причем вероятный его диапазон составит 55-60 тысяч долларов.