Что будет с курсом рубля в 2024 году

Прошлый год хоть и оказался для курса рубля довольно неудачным, но хотя бы не таким экстремальным, как 2022-й. Тем не менее российская валюта в 2023 году потеряла около 30%: доллар подорожал примерно с 70 рублей до примерно 90 рублей. При этом сильного укрепления, а тем более отката к предыдущим значениям явно не стоит ждать и в наступившем году.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

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- В целом мы ожидаем, что курс рубля в 2024 году будет менее волатильным, чем в 2022 и 2023 годах. Полагаем, что российская валюта в наступившем году останется в диапазоне 85-100 руб. за долл., 94-111 руб. за евро и 11,9-14 руб. за юань. В свои прогнозы на 2024 год мы закладываем средний курс рубля на уровне 95 руб. за долл., 105 руб. за евро и 13,1 руб. за юань. Мы полагаем, что основные факторы влияния на рубль в 2024 году будут такими же, как и в 2023 году.

В пользу рубля в 2024 году будут выступать профицит текущего счета платежного баланса РФ, указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие рублевые процентные ставки, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. Сдерживающими факторами для рубля могут выступать геополитические и санкционные риски, мягкая бюджетная политика, высокая инфляция.

Возвращение Банка России с валютными операциями, связанными с бюджетом, на наш взгляд, будет умеренно позитивным фактором для рубля.

Первые четыре месяца года обычно самые благоприятные для рубля из-за низкого спроса на валюту. В этот период возможно укрепление до 87 руб. за долл., 96 руб. за евро и 12,2 руб. за юань. В начале года обычно низкая деловая активность из-за длинных новогодних праздников. В январе упадет спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Кроме этого, в январе бюджетные расходы также могут снизиться.

В то же время предложение валюты на рынке, вероятно, останется высоким благодаря обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Цены на энергоносители, вероятно, останутся недалеко от текущих уровней на фоне зимнего отопительного сезона. Кроме этого, с начала 2024 год Банк России, вероятно, увеличит продажи юаней в рамках бюджетных операций. Мы ожидаем, что в январе объем продажи юаней возрастет до 4-5 млрд руб. в день с текущих 0,8 млрд руб. Этот фактор также будет в пользу рубля.

Поддержку рублю будут оказывать высокие рублевые процентные ставки. С 18 декабря ключевая ставка выросла до 16%. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли. Модель поведения граждан уже смещается от потребительской к сберегательной, в том числе благодаря депозитам под 14-17%.

Период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов. С мая возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок (например, в Турцию). В свои прогнозы на середину 2024 года мы закладываем курс доллара на уровне 95, евро - 105, юань - 13,2.

Вторая половина года обычно менее благоприятная для сырьевых цен. В 2024 году мы ожидаем замедление мировой экономики из-за высоких процентных ставок в США и Европе. В свои прогнозы мы закладываем снижение нефтяных цен Brent с 82 долл. за баррель в начале 2024 года до 75 долл. за баррель к концу года. Во второй половине года мы ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки с целью 12% на конец 2024 года. Уменьшение рублевых процентных ставок будет снижать поддержку рубля.

Также рисками для курса рубля в 2024 году мы считаем возможное снижение цен на нефть из-за возможной глобальной рецессии, а также геополитические и санкционные риски.

Если курс доллара снова будет устойчиво превышать отметку 100 руб., то мы ожидаем задействования новых административных мер из следующего списка.