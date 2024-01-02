Всемирный банк назвал крупнейших должников России

В 2022 году крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия, следует из анализа данных Всемирного банка.

Как пишет РБК, задолженность Минска перед Москвой составила 8,24 млрд долларов, вторую строчку занимает Бангладеш, чей долг составил 5, 86 млрд. На третьем месте Индия – ее задолженность составляет 3,75 млрд долларов. Четвертое место занимает Египет, который должен России 1,82 млрд, замыкает пятерку должников Вьетнам с долгом в 1,39 млрд долларов.

По данным Всемирного банка, общая задолженность стран перед Россией составляет 28,82 млрд долларов.