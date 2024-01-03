"Есть чем ответить". Отчаянная мера против России вызвала тревогу в США
Конфискация замороженных в западных странах активов России только усилит позиции БРИКС и поставит под угрозу собственные активы Соединенных Штатов и Европы в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсона.
«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране», — сказал он. Кроме того, конфискация российских активов подорвет доверие к доллару как резервной валюте.
Эксперт отметил, что Запад обсуждает присвоение российских средств именно в тот момент, когда Москва стала председателем БРИКС. При этом международная организация сможет выстроить собственный альтернативный финансовый порядок, указал Джонсон.
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