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В Турции выразили готовность полгода поставлять в Россию яйца в нужном объёме

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что поставки с Россией были обговорены на шесть месяцев в том объёме, который пожелает принимающая сторона.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объёмам», — сказал Афйон.

В Россию начали поставлять больше холодильников

Ранее на территорию России ввезли первую партию куриных яиц из Турции.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что усилия правительства и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца в России увенчались успехом.

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