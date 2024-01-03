Россиянам рассказали, что может произойти с рублем в 2024 году
Согласно данным аналитиков, в ближайший год курсовая динамика рубля будет зависеть от состояния торгового баланса в РФ, а также от инфляции, стоимости энергоресурсов и от действий ЦБ и экспортеров. Об этом рассказали финансовые аналитики.
Кроме этого, инвесторы планируют бдительно мониторить геополитические события, расходы бюджета и уровнем государственного долга Российской Федерации.
— В интересах властей не допустить значительного ослабления нацвалюты и подъема курса выше психологической отметки 100 рублей за доллар, поскольку это грозит негативными последствиями для экономической стабильности и ростом инфляционных ожиданий, — заявил в интервью для RT финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что Россия стала самой крупной экономикой в Европе. Он также подчеркнул, что в мировом рейтинге значительно выросли экономики государств Азии. Соответствующий уровень американской нацвалюты не имеет сильных отрицательных последствий для отечественных экспортеров и импортеров.
21 декабря первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что для российской экономики приемлем курс доллара на уровне 90 рублей за единицу.