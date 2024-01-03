Курс биткоина упал на $5 тыс. за час
Курс биткоина (BTC) за час упал более чем на 7%, в моменте достигнув отметки в 40 383 доллара в паре к стейблкоину Tether USD (USDT). Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
На данный момент BTC частично отыграл потери — на 18:00 мск криптовалюта торгуется на уровне 42,2 тысяч долларов. За сутки до начала падения цена BTC впервые с апреля 2022 года превысила уровень в 45 тысяч BTC.
Резкое падение цены основной криптовалюты спровоцировало массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. Согласно данным Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых позиций превысила 500 млн долларов. При этом большинство из них были длинными и делались трейдерами в ожидании продолжения роста биткоина и других криптовалют.
Падение BTC произошло на фоне публикации отчета компании Matrixport. В нем аналитики заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) скорее всего отклонит заявки на запуски спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина от всех компаний-претендентов. Авторы считают, что подобные фонды начнут соответствовать всем необходимым для работы требованиям не раньше конца 2024 года.