Мишустин обсудил с директором ИЗиСП нюансы "регуляторной гильотины"

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с директором Института законодательства и сравнительного правоведения Талией Хабриевой. Среди обсуждавшихся вопросов - снижение административного давления на бизнес и граждан, чем правительство занимается по поручению президента.

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"Это фактически устранение избыточных, не соответствующих современности обязательных требований, которые у нас скопились годами в законодательстве. Так называемая регуляторная гильотина", - напомнил глава кабмина.

На старте реформы юристы Института законодательства и сравнительного правоведения предложили так называемые правовые фильтры для того, чтобы отбирать нормативные акты, которые уже не применимы, напомнила Хабриева. С их помощью отменили более 11,5 тысяч документов.

"По советским актам не возникло проблем - 8631 акт был отменен молниеносно. А вот те, которые были приняты после 1991 года, здесь понадобится поистине ювелирная точность в определении применимости или нет", - отметила директор института.