Названа угроза для российской экономики в 2024 году

Директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков в эфире «Радио 1» предупредил о замедлении темпов роста мировой экономики в 2024 году. По его словам, эта динамика скажется на ситуации в РФ.

Он не исключил дефляцию в ряде секторов и ухудшения положения отечественного рынка на этом фоне. Эксперт подчеркнул, что проблемы в мировой экономике затронут цены на товары длительного пользования.

Кроме того, по словам специалиста, к дисбалансу в экономике в ближайшие полгода приведет повышение ставок и потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в базовом варианте составит 2,3%, а в консервативном — 1,4%. Банк России в декабрьском консенсус-прогнозе незначительно понизил ожидания на 2024 год — до 1,3% (в октябре прогнозировался рост на 1,5%).