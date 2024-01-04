Молдавия начала взимать пошлины с импорта в Приднестровье

"Все экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, будут уплачивать таможенные пошлины на общих основаниях", - информирует пресс-служба ведомства. В службе уточнили, что такие нововведения содержатся в новом Таможенном кодексе Республики Молдова от 2021 года.