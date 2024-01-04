В ООН спрогнозировали снижение глобального экономического роста

По его словам, согласно подготовленному докладу, глобальный рост в 2023 году составит около 2,7 процента. Прогноз на 2024 год составит 2,4 процента, добавил Мукерджи.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что экономический рост России в 2023 году предварительно составит 3,5 процента. Министр отметил, что улучшение оценок Росстатом (плюс 5,9 процента в 2021 году и минус 1,2 процента в 2022-м) говорит об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Ведомство также пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2023 году, улучшив его до 3,5 процента, отметил он.