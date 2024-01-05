В Финляндии ответили на вопрос о транзите ядерного топлива из России

Финляндия продолжит осуществлять транзит ядерного топлива из России, последняя транспортировка состоялась в декабре, сообщил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссон.

Он пояснил, что транзитные перевозки начались осенью 2022 года, ядерное топливо не затрагивают санкции. По словам Исакссона, есть основания полагать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены ограничения в отношении ядерного топлива, передает ТАСС.

За 2023 год было выполнено несколько транзитов, последний из которых был в декабре.