Названы крупнейшие экспортеры пива в Россию

Латвия и Литва вошли в тройку крупнейших экспортеров пива в Россию, обогнав при этом Бельгию и Чехию, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные за десять месяцев 2022–2023 годов. Лидером рейтинга по поставкам пенного напитка является Германия.

Так, по данным издания, на ФРГ пришлось больше трети всего импорта со стороны России. В 2023 году объем поставок увеличился на 32% и составил $96 млн. На втором месте списка расположилась Литва, на которую в прошлом году пришлось чуть более 15% от всех поставок — $36,5 млн. Ранее эту строчку рейтинга занимала Бельгия, однако в 2023 году она увеличила поставки только на 11%.

Третью позицию заняла Латвия, которая за отчетный период нарастила поставки почти в четыре раза — до $34,4 млн. Такой существенный рост сместил Чехию на пятое место рейтинга: ее объем поставок в 2023 году составил $26,4 млн.