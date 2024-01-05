$89.69-0.6299.19-1.36
Почта

Названы крупнейшие экспортеры пива в Россию

Латвия и Литва вошли в тройку крупнейших экспортеров пива в Россию, обогнав при этом Бельгию и Чехию, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные за десять месяцев 2022–2023 годов. Лидером рейтинга по поставкам пенного напитка является Германия.

Названы крупнейшие экспортеры пива в Россию
© РИА Новости

Так, по данным издания, на ФРГ пришлось больше трети всего импорта со стороны России. В 2023 году объем поставок увеличился на 32% и составил $96 млн. На втором месте списка расположилась Литва, на которую в прошлом году пришлось чуть более 15% от всех поставок — $36,5 млн. Ранее эту строчку рейтинга занимала Бельгия, однако в 2023 году она увеличила поставки только на 11%.

Третью позицию заняла Латвия, которая за отчетный период нарастила поставки почти в четыре раза — до $34,4 млн. Такой существенный рост сместил Чехию на пятое место рейтинга: ее объем поставок в 2023 году составил $26,4 млн.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохранил за пивоваренной компанией «Балтика» право на использование брендов пива Carlsberg. Односторонние отказы от рамочного лицензионного соглашения, которое было заключено с российской фирмой в 2013 году, признали недействительными. В 2022 году Carlsberg Group, производящая пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, решила передать свой бизнес и покинуть Россию.

Экономика